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الأربعاء، 12-10-2022 10:54 ص

كوريا الجنوبية تفشل فيما نجحت فيه بنغلاديش بامتياز

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الوكيل الإخباري- فشلت كوريا الجنوبية في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حين نجحت بنغلاديش ونالت العضوية بأكبر عدد من الأصوات.

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وحصلت كوريا الجنوبية على 123 صوتا في تصويت بهذا الشأن بالجمعية العامة للأمم المتحدة أجري يوم 11 أكتوبر، وحلت بالمركز الخامس بين الدول الآسيوية.

ومن بين 8 دول آسيوية، جرى انتخاب 4 كانت حصلت على أعلى الأصوات لعضوية مجلس حقوق الإنسان، حيث تصدرت بنغلاديش المجموعة الآسيوية في المركز الأول بحصولها على 160 صوتا، تلتها المالديف بـ 154 صوتا، ففيتنام بـ 145 صوتا، ثم قرغيزستان بـ 126 صوتا.

وحلت  كوريا الجنوبية في المركز الخامس، متقدمة على أفغانستان بـ 12 صوتا، وعلى البحرين بصوت واحد، لكنها فشلت في نيل عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتكون من 47 دولة وتستمر فترة عضوية كل دولة فيه لمدة ثلاثة أعوام.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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