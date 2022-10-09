خروج العراق من قائمة الدول المحتاجة لمساعدات غذائية خارجية

الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الغذاء والزراعة "فاو"، اليوم الأحد، خروج العراق من الدول الآسيوية المحتاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب الاكتفاء الذاتي.

اضافة اعلان



ونشرت وزارة الزراعة العراقية تقريرا صادرا عن منظمة "فاو" اليوم، أن العراق خرج من البلدان المحتاجة إلى مساعدات غذائية خارجية والبالغة عددها 45 دولة موزعة ما بين افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية ودولة واحدة في اوروبا.



وأضافت أن العراق أصبح خارج الدول الاسيوية التي تحتاج لمساعدات غذائية خارجية، واقتصرت على باكستان وأفغانستان وبنغلاديش واليمن وسوريا ولبنان وميانمار وكوريا الشمالية وسيرلانكا.



وكانت منظمة الغذاء والزراعة "فاو" قد أدرجت خلال الأشهر الماضية العراق ضمن الدول التي تحتاج إلى مساعدات غذائية عاجلة أسوة بباقي الدول الاسيوية والافريقية الفقيرة.



بترا

