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السبت، 15-07-2023 12:19 م

كوريا الجنوبية: وفاة 7 أشخاص وإجلاء 1500 بسبب انهيارات أرضية

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الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم الليلة الماضية، جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود في مناطق مختلفة من كوريا الجنوبية.

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وبحسب "وكالة يونهاب للأنباء"، قال مسؤول في وزارة الداخلية والسلامة الكورية، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن 3 أشخاص ما زالوا مفقودين بينما أصيب 7 آخرون، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أكثر من ألف شخص في أنحاء البلاد.


من جانبه، دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية "هان دوك سو"، في اجتماع مع الوكالات الحكومية اليوم، الجيش إلى المشاركة في أعمال الإنقاذ من خلال العمل مع المسؤولين الحكوميين لتعبئة المعدات والقوى العاملة.


وقالت شركة السكك الحديدية الكورية إنها أوقفت تشغيل جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات فائقة السرعة، بينما قد تتأخر القطارات السريعة الأخرى بسبب تباطؤ التشغيل حيث تمثل الانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الصخور خطرا على السلامة.


وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكورية قد توقعت استمرار هطول الأمطار الغزيرة اليوم بما يصل إلى 100 مليمتر في الساعة في أجزاء مختلفة من البلاد.

 




 

 


 

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