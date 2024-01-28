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الأحد، 28-01-2024 08:05 ص

كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز من ساحلها الشرقي

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الوكيل الإخباري - أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي اليوم الأحد، بعد أيام من قيام بيونغ يانغ بإطلاق تجريبي لصواريخ كروز استراتيجية جديدة من الساحل الغربي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ في حوالي الساعة الثامنة صباحا في المياه قبالة ميناء "شينبو"، لكنها لم تقدم تفاصيل.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، يقوم جيشنا بتعزيز التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد علامات إضافية على استفزازات كوريا الشمالية".


ويعد هذا ثاني إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية هذا العام، بعد أن اختبرت إطلاق صواريخ كروز الاستراتيجية، المسماة "بولهواسال-3-31"، باتجاه البحر الأصفر يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة أنه لا يؤثر على سلامة الدول المجاورة.

 

RT

 




 

 


 

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