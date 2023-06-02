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الجمعة، 02-06-2023 06:14 م

كوسوفو.. استمرار الاعتصامات ودعوات لحوار مشروط

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، باستمرار الاعتصامات لليوم الثامن على التوالي أمام بلدية زفيتشان في شمال إقليم كوسوفو، فيما انطلقت دعوات لإعادة الانتخابات كمدخل للحوار.

ورفض المحتجون، وهم من الأكثرية الصربية في إقليم كوسوفو مغادرة مكان الاعتصام إلا بعد الغاء قرارات تعيين رؤساء بلديات من الألبان.

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وقال المعتصمون إنهم لا يرفضون الحوار مع برشتينا، ولكن الحوار مشروط بإعادة الانتخابات البلدية.


وتواصل الحشد الأمني في محيط البلديات حتى الساعة وخاصة في زفيتشان، مع استمرار فرض الطوق الأمني على محيط البلديات منعا لوصول المحتجين إلى داخل المباني.


يأتي ذلك، على خلفية التصعيد في كوسوفو، حيث رفض سكان البلديات الصربية في شمال الإقليم نتائج الانتخابات التي أجرتها السلطات الألبانية الانفصالية في أبريل الماضي. ويسعى السكان الصرب لمنع ممثلي الألبان من تولي المناصب الإدارية في البلديات، مما أسفر عن اشتباكات بين المحتجين الصرب وشرطة الإقليم.

 

RT

 




 

 


 

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