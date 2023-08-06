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الأحد، 06-08-2023 05:25 م

كييف تتخلى في اجتماع جدة عما أصرت عليه سابقا

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الوكيل الاخباري- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين، أن كييف خلال اجتماع جدة حول أوكرانيا لم تتمسك بتنفيذ "خطة زيلينسكي للسلام"، بعد أن كانت تصرّ عليها في السابق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين في الاجتماع "أظهروا المزيد من الرغبة في توحيد المواقف".

وأكد أحد المسؤولين الأوروبيين، أنه إذا كانت أوكرانيا قد أصرت في اجتماع كوبنهاغن على تبني "خطتها للسلام" المطالبة بالانسحاب الكامل للقوات الروسية، فإن مثل هذه التصريحات لم تصدر عن ممثليها في اجتماع جدة.

وتابعت الصحيفة: "لم تعد أوكرانيا تصر على خطتها للسلام، وأن الدول الأخرى بدورها لم ترغم أوكرانيا على التخلي عن خطتها للسلام".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في تعليق على اجتماع جدة حول أوكرانيا، انعدام الحاجة للمفاوضات مع كييف، وأن على العدو الركوع على ركبتيه متوسّلا الرحمة.

وتحتضن مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في ظل غياب الجانب الروسي، حيث يحضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 30 دولة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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