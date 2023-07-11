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الثلاثاء، 11-07-2023 11:31 ص

نائب جمهوري أمريكي يعلن دعمه لمشروع يحظر إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- صرح عضو الكونغرس الأمريكي مات جويتز بأنه يعتزم المشاركة في إضافة تعديل على ميزانية الدفاع للسنة المالية الأمريكية 2024، يتضمن حظر إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا أو أي دولة أخرى.

وقال جويتز في منشور على حسابه في "تويتر": "عضوة الكونغرس الديمقراطية سارة جاكوبس أدخلت تعديلا على قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2024 ينص على عدم شمول المساعدة العسكرية ذخائر عنقودية"، معلنا نيته المشاركة في متابعة ودعم هذا التعديل نيابة عن الحزب الجمهوري الأمريكي.

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وكتب جويتز في تغريدته بعنوان "لوقف إرسال الذخائر العنقودية": "هذه الذخائر لن تنهي الصراع في أوكرانيا ولن تبني دولة أكثر استقرارا. سيترك الأطفال بلا أطراف وأهل بسبب هكذا قرار إن لم نتحرك ونعمل معا في الحزبين لوقفه".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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