بولندا تعلن استعدادها للمشاركة بعملية لحفظ السلام في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا استعداد بلاده لإرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا.



وقال دودا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إن السلطات البولندية قد تنظر في احتمال إرسال قواتها إلى أوكرانيا وفقا لسيناريو لوقف إطلاق النار.

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وأضاف دودا أن هذا الأمر يتوقف على ما ستكون عليه الاتفاقات وأنه في حال قررت أوكرانيا إجراء مفاوضات للسلام مع روسيا وتم اتخاذ قرار بإجراء عملية لحفظ السلام بمشاركة جنود غربيين، فإن بولندا ستشارك في هذه العملية.



وأضاف أنه إذا اتخذ هذا القرار على مستوى حلف شمال الأطلسي، فإن بولندا ستدعمه.

روسيا اليوم