بنس ينتقد ترامب مجددا: سيعطي بوتين ما يريد

الوكيل الاخباري - انتقد نائب الرئيس الأميركي السابق المرشح الحالي لانتزاع بطاقة الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة مايك بنس، الرئيس السابق منافسه على بطاقة الحزب دونالد ترامب، بسبب تصريحات للأخير أكد فيها أنه يمكنه أن ينهي الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.



وأوضح بنس أن "القيام بما يقوله ترامب سيعني الاستسلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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وعندما سئل بنس على قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، عن الكيفية التي يعتقد بها أن الحرب في أوكرانيا ستطوى، قال إنه يعتقد أن "الأمر ينتهي بإعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه للفوز".



لكن "الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب في يوم واحد، هي إذا أعطيت بوتين ما يريد"، وفق بنس.