كييف تدعو الاتحاد الأوروبي لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

الوكيل الاخباري- دعا وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، الاتحاد الأوروبي إلى العمل على إيجاد أساس قانوني لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى كييف.

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وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "اليوم شددت على ضرورة تكثيف العمل على صياغة إطار قانوني يسمح بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا. نحن نعلم أن هناك عددا من القضايا القانونية التي تحتاج إلى حل".



في منتصف سبتمبر، أشار المفوض الأوروبي، ديدييه ريندرز، إلى أن أصول المواطنين والشركات الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لا يمكن مصادرتها إلا بقرار من المحكمة، ودعا إلى تطوير قوانين أوروبية موحدة في هذا الصدد.