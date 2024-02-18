بيسكوف يكشف عما دار في الكرملين يوم تحرير أفدييفكا

الوكيل الإخباري - كشف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف حضرا إلى الكرملين في الساعة الـ4 فجرا لإبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أفدييفكا.



وقال بيسكوف: "في الساعة الـ4 فجرا أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف الرئيس شخصيا في الكرملين بأن عملية تحرير أفدييفكا على وشك الانتهاء، وفي الساعة الـ11 صباحا قدما تقريرا ثانيا للرئيس بوتين عن سير تحرير المدينة".

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وتابع: "وفي هذه الأثناء كان الهروب الجماعي للعدو من أفدييفكا قد انتهى بعد أن استغرق عدة ساعات، وبدأ مقاتلونا تمشيط المدينة".



وأضاف: "في فترة ما بعد الظهر أبلغ شويغو وغيراسيموف بوتين بأن قواتنا سيطرت على المدينة وحررتها بالكامل".



وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر العدو في المدينة بلغت 1500 قتيل، مشيرة إلى وقوع عدد كبير من الأسرى لم يتمكنوا من الفرار، دون أن تكشف عددهم.

RT