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الإثنين، 26-06-2023 10:18 ص

كييف: نصف "الناتو" مستعدون لضم أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - صرحت نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي ومع حلف "الناتو" أولغا ستيفانيشينا بأن 15 دولة من دول الحلف مستعدة لدعم مطالب كييف بالانضمام إليه.

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جاء ذلك فيما نشرته صحيفة "زيركالو نيديليا" (مرآة الأسبوع)، حيث تابعت: "إذا ما تحدثنا عن مقياس من 30 نقطة، أو 31 نقطة، فإن 15 من تلك النقاط مخصصة للبلدان التي تفهم بوضوح الحاجة إلى مثل هذا القرار. وتلك ليست قضية دعم أوكرانيا أو لا، فجميع البلدان يدعمون أوكرانيا، وقد اتخذت جميع الدول قرارات تاريخية وسياسية غير مسبوقة".


ووفقا لستيفانيشينا، فإن "الأغلبية العظمى من دول (الناتو) تدعم القرار بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف بوعي تام، لأن هذا ضمان للأمن".


وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إنه إذا لم تتلقَ أوكرانيا دعوة إلى "الناتو" في قمة فيلنوس، فسيؤدي ذلك إلى تثبيط عزيمة القوات الأوكرانية.

 

وبحسب قوله، فقد تحدث مرارا مع قادة الدول الأوروبية ومع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، وطالبهم بعدم "سحب البساط من تحت أقدام أوكرانيا".


وقال ستولتنبرغ، 19 يونيو الجاري، إنه في قمة فيلنوس واستعدادا لها، لن يناقش الحلفاء قضية الدعوة الرسمية لأوكرانيا، لكنهم سيجرون مشاورات حول القرارات التي ستجعل كييف أقرب إلى الانضمام إلى الحلف، مضيفا أن الشيء الرئيسي الآن هو الحفاظ على سيادة الدولة الأوكرانية.


من جانبه كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال إن الكرملين استمع إلى طلب زيلينسكي الانضمام إلى "الناتو"، وكذلك ردود الفعل المختلفة تجاهه. ووفقا له، فإن موسكو تراقب الوضع عن كثب، وتذكر بأن توجه كييف نحو "الناتو" كان أحد أسباب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، وإنما أيضا بتدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من البلدان".

 

RT

 




 

 


 

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