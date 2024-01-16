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الثلاثاء، 16-01-2024 01:36 م

لافروف ونظيرته الكورية الشمالية يطلعان بوتين على نتائج محادثاتهما

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الوكيل الإخباري - يقوم وزير الخارجية الروسي ونظيرته الكورية الشمالية، بإطلاع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء شخصيا على نتائج المباحثات بينهما في تطوير للقاءات بين زعيمي البلدين في الشرق الأقصى مؤخرا.

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أعلن ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وقال: "في النصف الثاني من اليوم، سيواصل بوتين العمل في الكرملين. وسيقوم وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سونغ هوي، بإطلاع الرئيس على نتاتئج المباحثات بينهما، وكيف سارت المناقشات، في تطوير لتلك الاتفاقات التي توصل إليها زعيما الدولتين في الشرق الأقصى الروسي مؤخرا".


ويشار إلى أن الوزير سيرغي لافروف، أجرى اليوم محادثات في موسكو مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية.

 

RT

 




 

 


 

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