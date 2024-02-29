الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

11 إصابة بحادث سير صباح اليوم على شارع الـ 100 ما بعد جسر الماضونة

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن الخميس ؟

كندا تنضم لعمليات إنزال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الإذاعة الإسرائيلية: طرد 9 جنود من لواء غيفعاتي بغزة

الصناعة والتجارة: أسعار الدجاج أقل من العام الماضي وتحديد سقوف سعرية في حال ارتفاعها

85-50 قرشاً سعر الموز البلدي بالسوق المركزي

مسيرة من غلاف غزة لأهالي المحتجزين تطالب نتنياهو بصفقة فورية

صحة غزة: عدد الشهداء يتجاوز 30 ألفا

9 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

مدعوون للمقابلات الشخصية في الصحة - أسماء

الخميس، 29-02-2024 10:16 ص

الرئيس الروسي يلقي خطابا أمام الجمعية الفيدرالية اليوم الخميس

1000431075


الوكيل الإخباري - سيخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعية الفيدرالية الروسية اليوم الخميس، برسالته السنوية - وستكون بمثابة التقرير الرئيسي الذي سيحدد اتجاه تنمية البلاد للسنوات الست المقبلة.

وستبدأ كلمة بوتين أمام الجمعية الفيدرالية عند الظهر، وسيعقد الحدث في مبنى "غوستيني دفور" وفقا للدستور، ويخاطب رئيس روسيا سنويا المجلس برسالة حول الوضع في البلاد والاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية. وتصبح الرسالة الرئاسية، كقاعدة عامة، أساس القوانين والمراسيم المقبلة.

اضافة اعلان


ويعمل بوتين شخصيا على صياغة نص رسالته. وفي الأيام التي سبقت إعلانه، أجرى الرئيس عشرات الاتصالات الهاتفية والشخصية ذات الطبيعة العملية يوميا مع الوزراء ونواب رئيس الوزراء ورؤساء الإدارات والمساعدين الإداريين.


مع الأخذ في الاعتبار التقويم السياسي، فإن رسالة رئيس روسيا الاتحادية لها أهمية خاصة، كما قال بوتين نفسه، حيث سيحدد خطابه المهام للسنوات الست المقبلة والتوقعات في البيئة السياسية مناسبة.


ويعتقد أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية أن الرسالة ستحدد اتجاه التنمية في روسيا على المدى الطويل، وقد تتطرق إلى موضوعات السياسة الداخلية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والعمليات الخاصة والقضايا الأمنية.


ويشير رئيس لجنة مجلس الاتحاد بشأن اللوائح وتنظيم الأنشطة البرلمانية فياتشيسلاف تيمشينكو إلى أن المجال الاقتصادي سيتأثر في المقام الأول بقضايا تطوير الإنتاج والصناعات التي عانت من تصرفات الدول غير الصديقة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e01f9b4c59b73e454e7ad5

طبيب البيت الأبيض يؤكد أهلية بايدن العقلية

65e011a34c59b7692c1f7683

رئيسة وزراء إستونيا: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا "موقف دفاعي"

3fc0002f2be18a011610acc0b95212f2

في يوم واحد.. مصرع 7 نساء تركيات بوحشية على يد أزواجهن

65dfb8194c59b7091853b96a

تقرير طبي يكشف جملة من الأمراض التي يعاني منها بايدن

ؤ

شهيدان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

000

انفجارات قوية تهز دمشق

أخبار متعلقة
65bb6e034c59b7633b689f47

رئيسة وزراء إستونيا: انهيار الاتحاد الأوروبي سيعني انتصار روسيا

65b9f8d54c59b727c2716326

رئيس كوريا الجنوبية حول قيادة الشمال: جماعة غير عقلانية ونظام شمولي وراثي

65b9e37d4236046bb5437847

مصدر تركي يستبعد عقد لقاء لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

65b8eb4c4c59b709ff0ab1c2

روسيا تطور منظومة اتصالات ليزرية للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية

65b8e3f94c59b7055f280de6

صربيا تعلن تسلمها سلاحا روسياً

65b8bac64c59b7094a444818

السويد تستعد للحرب وتعد تعليمات صارمة لمواطنيها