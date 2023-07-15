لافروف يعقد محادثات مع نظيره التايلاندي

الوكيل الإخباري- عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا اليوم السبت مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلاند دون براماتفيني في مدينة بوكيت في جنوب تايلاند.



وقبل بدء الاجتماع، تبادل الوزيران التحيات بحرارة، ثم انطلقت المحادثات في صيغة ضيقة، لتستمر لاحقا بصيغة موسعة.

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في وقت لاحق من اليوم السبت، سيحضر لافروف حفل الافتتاح الرسمي للقنصلية العامة الروسية في بوكيت.



وكان لافروف وصل إلى تايلاند قادما من جاكرتا حيث شارك في الفترة من 12 إلى 14 يوليو في الفعاليات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا. كما أجرى لافروف في جاكرتا عددا من الاتصالات الثنائية، إضافة إلى محادثات ثلاثية في صيغة "روسيا - إندونيسيا – الصين".

روسيا اليوم