السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

شروط اردني لدفن ابنه الذي توفي غرقاً تلهب مواقع التواصل

إنطلاق برنامج مهاراتي بمركز شباب الوسطية

شكاوى من الانتشار العشوائي للبسطات على الطرق الخارجية

الصحة توضح حول التنسيب بقبول ابنين لاحد اطبائها لدراسة الطب في اليرموك

تريليون دولار تتبخر من احتياطيات العملات الأجنبية عالميا

علان: الطلب متوسط على المصاغ الذهبي والليرات

وفاة أربعيني غرقا وإنقاذ اثنين آخرين في سد وادي العرب

الشمايلة قائما بأعمال مدير المركز الوطني للطب الشرعي

أزمة الطاقة ترغم معالم سياحية في أوروبا على خفض الأضواء - أسماء

الفراية يوقع مذكرة تعاون مع فلسطين في مجال مكافحة الفساد

السبت، 08-10-2022 04:19 م

لبنان: استنفار صحي بعد تسجيل عشرات الاصابات بالكوليرا

64473b21be5b9a32ab06773d


الوكيل الإخباري- استنفرت وزارة الصحة اللبنانية أجهزتها بعد اكتشاف عشرات الاصابات بوباء الكوليرا في مخيم للنازحين السوريين في بلدة ببنين وفي بعض البلدات الأخرى في منطقة عكار شمال لبنان.

اضافة اعلان


وافاد مراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت نقلا عن مصادر طبية رسمية بانه تم الاعلان من قبل وزارة الصحة عن عدد محدود من الاصابات، لكن الفحوص الميدانية أكدت وجود عشرات الحالات التي تتم متابعتها ميدانيًا.


وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة تواكب مع المعنيين كل الإجراءات المعتمدة وذلك من أجل منع أي انتشارٍ للوباء خارج المخيم والمناطق التي سجل فيها .


بدوره، قال وزير الصحة فراس الأبيض، إن كل مرضى الكوليرا الذين تمت معاينتهم، هم من منطقة موبوءة واحدة، معربًا عن مخاوفه من انتشار أوسع للوباء في حال لم يتم تدارك الوضع في لبنان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
634174454236047c0a5eff7f

مظاهرات نقابية حاشدة في روما

image (6)

تعيين قائد جديد للقوات الروسية في منطقة "العمليات العسكرية الخاصة"

215469

ما يجب معرفته عن الانتخابات النصفية الأمريكية

6181076a423604192c5c7697-1635867030

الانتخابات النصفية اختبارٌ لمستقبل ترامب السياسي

63415fd64c59b71b252276dd

غروسي يخطط لزيارة روسيا في القريب العاجل

6341590f423604018a1448ee

رئيس صربيا: لن نشارك بالعقوبات ضد روسيا

أخبار متعلقة
كوليرا

لبنان يسجل أول حالة كوليرا منذ 28 عاما

كككك

وفاة 7 أشخاص بالكوليرا في هايتي

منظمة الصحة العالمية جديد

تفشي الكوليرا في 10 محافظات سورية والصحة العالمية تحذر

63382be842360414ef708daf

بين متظاهر وعناصر الأمن.. 28 إصابة في احتجاجات العاصمة العراقية

00

الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الكوليرا إلى 29 وفاة و338 إصابة

9999

الصحة السورية: 14 وفاة و201 إصابة بالكوليرا