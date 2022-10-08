لبنان: استنفار صحي بعد تسجيل عشرات الاصابات بالكوليرا

الوكيل الإخباري- استنفرت وزارة الصحة اللبنانية أجهزتها بعد اكتشاف عشرات الاصابات بوباء الكوليرا في مخيم للنازحين السوريين في بلدة ببنين وفي بعض البلدات الأخرى في منطقة عكار شمال لبنان.

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وافاد مراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت نقلا عن مصادر طبية رسمية بانه تم الاعلان من قبل وزارة الصحة عن عدد محدود من الاصابات، لكن الفحوص الميدانية أكدت وجود عشرات الحالات التي تتم متابعتها ميدانيًا.



وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة تواكب مع المعنيين كل الإجراءات المعتمدة وذلك من أجل منع أي انتشارٍ للوباء خارج المخيم والمناطق التي سجل فيها .



بدوره، قال وزير الصحة فراس الأبيض، إن كل مرضى الكوليرا الذين تمت معاينتهم، هم من منطقة موبوءة واحدة، معربًا عن مخاوفه من انتشار أوسع للوباء في حال لم يتم تدارك الوضع في لبنان.