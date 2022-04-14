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الخميس، 14-04-2022 01:38 م

لبنان..المستشفيات تحذر بأن مخزون أدوية البنج بدأ بالنفاذ

اضرار البنج الكامل


الوكيل الإخباري-حذرت المستشفيات في لبنان من خطورة عدم تسليم الشركات المستوردة أدوية التخدير "البنج" الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، مشيرة إلى أن مخزون هذه الأدوية بدأ بالنفاد.

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وفي ظل معاناة اللبنانيين من أزمة فقدان الأدوية وارتفاع أسعارها بعشرات الأضعاف، حذرت المستشفيات من خطورة عدم تسليم الشركات المستوردة أدوية البنج الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، مشيرة إلى ان "مخزون هذه الأدوية إما نفد في عدد كبير منها، أو إذا وجد بالكاد يكفي لأيام لإجراء العمليات الطارئة"


وأكد أحد مستوردي الأودية أن "العديد من عيارات أدوية البنج مقطوعة"، مشيرا إلى أن سبب انقطاعها يعود إلى أنها مدعومة، وليس هناك تأمين للعملات الأجنبية لشراء كميات كافية منها لتغطية الحاجة المحلية.

 

روسيا اليوم

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