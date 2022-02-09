الأربعاء 09-02-2022
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الأربعاء، 09-02-2022 02:51 م

لبنان.. انقطاع الكهرباء عن بلدة 'الهرمل'منذ أكثر من 4 أيام

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الوكيل الإخباري-انقطع التيار الكهربائي عن بلدة الهرمل، منذ أكثر من 4 أيام وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان،.

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وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن "أهالي الهرمل وقرى القضاء مستاؤون من انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وقرى القضاء، منذ أكثر من 4 أيام، ما أدى إلى تضرر مصالح الأفراد".


هذا ويسعى لبنان، الذي يعاني أزمة مالية طاحنة، لتلقي إمدادات من الطاقة الكهربائية من دول عربية لتخفيف وطأة النقص الداخلي الحاد فيها، غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأمريكية.

 

روسيا اليوم

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