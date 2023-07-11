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الثلاثاء، 11-07-2023 04:08 م

لبنان: بري يدعو لمواجهة عدوانية اسرائيل وطلعات لليونيفيل فوق الخط الأزرق

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى "مواجهة عدوانية إسرائيل وأطماعها من خلال وحدة وطنية لا تقبل التنازل او التفريط بذرة تراب لبنانية من أعالي العرقوب الى رأس الناقورة".

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وقال بري في الذكرى 17 للعدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز 2006، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمت الشطر اللبناني الشمالي من قرية الغجر وتستمر في احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.


من جهته قال وزير الدفاع موريس سليم ان "ما تقوم به إسرائيل يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقرارات الدّوليّة، واستمرارًا للنهج العدوانيّ في استباحة سيادتنا وحقوقنا"، ما يهدّد الاستقرار على الحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة"، مؤكّدًا أنّ "الجيش يقوم بواجبه كاملًا في الحفاظ على السّيادة الوطنيّة وحماية الحدود بالتّعاون والتّنسيق مع اليونيفيل".


الى ذلك، يسود التوتر في المنطقة الحدودبة جنوب لبنان منذ ان ضمت اسرائيل الجزء اللبناني من قرية الغجر الى المناطق الخاضعة لها، رد عليها حزب الله بنصب خيمة داخل منطقة مزارع شبعا المحتلة.


وقام فريق من الضباط الدوليين اليوم بجولة تفقدية بمروحية عسكرية فوق الخط الأزرق في جنوب لبنان، انطلاقًا من مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة وحتى تخوم مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.


بترا

 




 

 


 

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