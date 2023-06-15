الجيش اللبناني يعلن مقتل رئيس عصابة خلال اشتباكات شرق البلاد

الوكيل الإخباري - أعلن الجيش اللبناني في بيان، مقتل رئيس عصابة مسلحة، متهم بالاشتراك بقتل 3 عسكريين، في عملية أمنية نفذها في منطقة حورتعلا في بعلبك، شرق البلاد.



وقالت قيادة الجيش، في بيانها، إن المطلوب "ز.م."، قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع وحدة خاصة من مخابرات الجيش كانت ترصد تحركات عصابته المسلحة في بلدة حورتعلا في بعلبك".

اضافة اعلان



ولفتت إلى أن رئيس العصابة القتيل، "متهم بالمشاركة في إطلاق النار على دورية لمديرية المخابرات أثناء عملية دهم بتاريخ في فبراير الماضي، ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين، إضافة إلى الإتجار بالمخدرات والسرقة والسلب".



ولفت البيان إلى أنه "عقب مقتل رئيس العصابة، طوقت قوة من الجيش المستشفى التي نقل إليها القتيل، فأقدم عدد من أفراد العصابة على إطلاق النار داخل المستشفى وحاولوا احتجاز مواطنين كرهائن، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار معهم".



وأكد الجيش اللبناني في بيانه أنه "تم توقيف عدد من أفراد العصابة وضبط كمية من الأسلحة والذخائر والعتاد الحربي، مشيرا إلى أنه أحال الموقوفين للمزيد من التحقيقات بإشراف القضاء المختص، فيما أكد أنه يتابع عملية توقيف بقية أفراد العصابة".



وعادة ما تشهد منطقة بعلبك شرق لبنان، اشتباكات بين مسلحين والجيش، حيث تنشط عصابات مسلحة متنوعة النشاطات أبرزها سرقة السيارات وتجارة المخدرات.

RT