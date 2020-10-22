لبنان: دبابات الاحتلال الاسرائيلية تخرق السياج التقني الحدودي

الوكيل الإخباري- اخترقت دبابات الاحتلال الاسرائيلية الليلة الماضية، السياج التقني الحدودي جنوب لبنان في خراج بلدة عديسة في قضاء مرجعيون، حسبما افاد به مصدر أمني لبناني.

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وقال المصدر الامني ، إن الدبابات من نوع "ميركافا" دخلت منطقة متحفظ عليها لبنانيا ومكثت بعض الوقت، ثم غادرت المنطقة، بعد القاء قنابل دخانية ادت الى اندلاع حريق في المحلة المذكورة.



من جهته، اعلن الجيش اللبناني في بيان، عن تسجيل ستة خروقات للطيران الاستطلاعي للاحتلال الاسرائيلي للأجواء اللبنانية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.



واضاف الجيش، إنه حاليا تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.



