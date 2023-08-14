لبنان يجمد حسابات حاكم المصرف المركزي السابق وشركاء له ويرفع عنها السرية

الوكيل الاخباري- قررت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، وشركاء له ورفع عنها السرية.



وذكرت هيئة التحقيق في بيان يوم الاثنين أنها قررت أيضا رفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة وهم سلامة، وشقيقه رجا، وابنه ندي، ومساعدته السابقة ماريان الحويك، وآنا كوساكوفا التي أنجب رياض منها ابنة.

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ويواجه الشقيقان والحويك اتهامات في لبنان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى، وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.



وكان تدقيق في حسابات المصرف حث على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن "سوء السلوك"، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة "بلا حدود" بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة.



وخلص التدقيق الذي أجرته شركة "ألفاريز آند مارسال" إلى أنه تم دفع عمولات غير قانونية قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة، في الداخل والخارج.