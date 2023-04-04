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لجنة الصليب الأحمر تقلص خدماتها بسبب نقص التمويل

الثلاثاء، 04-04-2023 09:47 م

لجنة الصليب الأحمر تقلص خدماتها بسبب نقص التمويل

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الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستقوم بعدد من الإجراءات بسبب توقعها أن تنخفض ميزانيات المساعدات الإنسانية الخارجية خلال العامين المقبلين، وستقوم بتوجيه جهودها نحو البرامج والأماكن التي يمكن أن يكون لها أكبر الأثر بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في توفير خدمات الإغاثة والحماية المنقذة للحياة للأشخاص الذين يعيشون في ظل النزاعات المسلحة والعنف المسلح.

وبحسب الموقع الرسمي للجنة، وافق مجلس إدارة اللجنة الدولية على خفض التكاليف العالمية بقيمة 430 مليون فرنك سويسري موزعة على عام 2023 وأوائل عام 2024.

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