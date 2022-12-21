الأربعاء 21-12-2022
الوكيل الاخباري

بسبب المخزونات الأميركية.. برنت يستقر عند 80 دولاراً

السفارة الكندية تعزي بشهداء الأمن العام

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء و تفاصيل

أهم عشرة مخاطر عالمية لعام 2023

إصابة 7 أشخاص بتصادم مركبتين في طبربور

لجنة نيابية تصوت لمصلحة نشر التصاريح الضريبية لترامب

تدهور تريلا محملة بالفوسفات على الطريق الصحراوي

الأمن يحذر من ضباب كثيف في رأس منيف

الأربعاء، 21-12-2022 08:53 ص

لجنة نيابية تصوت لمصلحة نشر التصاريح الضريبية لترامب

63a297344c59b76cb0523d7b


الوكيل الاخباري- صوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي لمصلحة نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرت سنوات عدة لإبقاء إقراراته الضريبية طي الكتمان.

اضافة اعلان

 

وبأغلبية 24 صوتا مقابل 16 قررت اللجنة المسؤولة عن الشؤون الضريبية والتي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي، نشر الإقرارات الضريبية السنوية الستة التي قدمها ترامب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.

وقبيل التصويت لم يستبعد أعضاء ديمقراطيون في اللجنة أن تنشر هذه البيانات الضريبية فور التصويت لمصلحة ذلك. لكن بعد التصويت لم يتضح في الحال متى ستنشر فعلا هذه الإقرارات.

والملياردير الجمهوري الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفا بذلك تقليدا اتبعه كل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأثار حرص ترامب على إبقاء هذه البيانات سرية والعديد من الأسئلة حول مضمونها.

ومنذ ثلاث سنوات تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة لترامب، لكن الأخير رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.

لكن المعركة القضائية التي خاضها ترامب وصولا إلى المحكمة العليا انتهت في أواخر نوفمبر حين أيدت المحكمة العليا موقف اللجنة النيابية.

ومن شأن نشر هذه الإقرارات أن تكشف خصوصا ما إذا كانت ادعاءات ترامب بشأن ثروته حقيقية، وما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال أربع سنوات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a018ac4236043eeb3260ad

تسجيل ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 10 سم خلال 33 عاما في كوريا الجنوبية

181916-أغرب- 5 -حروب- في- تاريخ- البشرية

أهم عشرة مخاطر عالمية لعام 2023

63a292744236047f8113ab37

بيلاروس تحد من الدخول إلى المناطق الحدودية مع أوكرانيا

63a27a004236047eb2134384

وكالة: واشنطن ستسلم كييف أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت"

المكسيك

المكسيك تشجب قرار طرد سفيرها من بيرو

cia

سياسي أمريكي: CIA أسوأ منظمة إرهابية ويجب حلها