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السبت، 08-10-2022 09:11 ص

لحظة انفجار في جسر يربط روسيا بالقرم - فيديو

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الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، السبت، أن انفجارا كبيرا وقع عند جسر "كيرتش" الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية.

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وأوضحت وسائل إعلام روسية، أن حريقا اندلع في خزان للوقود عند جسر "كيرتش".
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، بأنه جرى تعليق مرور السيارات والقطارات على الجسر الذي يربط مقاطعة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم.


ونقلت الوكالة عن السلطات  بأن الحريق نجم عن اشتعال خزان للوقود على إحدى قاطرات القطار السريع الذي كان يتوجه نحو شبه جزيرة القرم.

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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