لفتة رائعة بين بوتين والسيسي تعيد للأذهان ما حدث عام 2019

الوكيل الإخباري- ظهر الرئيسان الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما أمس الأربعاء، في سان بطرسبورغ وهما يرتديان نفس رابطة العنق.

اضافة اعلان

وارتدى بوتين والسيسي نفس رابطة العنق، وهو ما أعاد للأذهان لفتة عام 2019، عندما علق الرئيس الروسي خلال قمة روسيا إفريقيا الأولى على رابطة عنق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أثارت إعجابه.



وتحتوي دائما اللقاءات بين بوتين والسيسي الكثير من الدلالات على قوة العلاقات المصرية الروسية، حيث أكد اللقاء بين الزعيمين على ذلك.



وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة.

روسيا اليوم