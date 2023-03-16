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للحد من ضياعهم.. أساور لأطفال المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين

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الخميس، 16-03-2023 06:55 ص

للحد من ضياعهم.. أساور لأطفال المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين

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الوكيل الإخباري - جهزت جمعية "هدية الحاج والمعتمر" الخيرية مبادرة نوعية وإبداعية تتمثل في "أساور أطفال" توزع مجانا لمنع ضياع أطفال المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين.

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وتطبع "أساور الأطفال" بواسطة أجهزة مخصصة ويكتب عليها اسم الطفل وأرقام التواصل مع ذويه وتوضع على يده لتسهيل التواصل والاتصال بهم وتسليمه لهم في أقل وقت وجهد.


وانطلقت هذه المبادرة تحت إشراف "مركز رعاية الأطفال التائهين"، وهو عبارة عن حضانة متخصصة في رعاية الأطفال تعمل على احتضان التائه منهم والعناية به ورعايته حتى يعود إلى ذويه سالما.


ويعمل في المركز متخصصات في رياض الأطفال يدرن حضانة التائهين من الأطفال، بالتعاون مع قوة أمن الحج والعمرة في الشقين الرجال والنساء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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