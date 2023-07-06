لمن يريد الحصول على الجنسية الامريكية... تحديثات على اكتساب الجنسية

الوكيل الاخباري - تعمل مصلحة الجنسية والهجرة الأمريكية على تحديث اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية بطريقة يخشى مراقبون أن تصعب على الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة في إتقان اللغة الإنجليزية تجاوز الاختبار والحصول على الجنسية، وفق أسوشيتد برس.



واختبار التجنس يأتي ضمن المراحل النهائية لاكتساب الجنسية، وهي عملية تستغرق شهورا، وتتطلب الإقامة القانونية الدائمة لسنوات قبل التقديم.

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وبموجب القانون الفيدرالي، يجب على معظم المتقدمين الذين يسعون للحصول على الجنسية إثبات فهمهم للغة الإنجليزية، تحدثا وقراءة وكتابة، وإثبات المعرفة بتاريخ الولايات المتحدة وحكومتها.



وقد غيرت إدارة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، الاختبار في عام 2020، ليكون أطول وأكثر تعقيدا.



وبعد تولي الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، منصبه، تمت استعادة النسخة الأصلية للاختبار التي تم تحديثها آخر مرة في عام 2008.



وفي ديسمبر الماضي، قالت الحكومة إنها تنوي تحديث الاختبار مرة أخرى، بعد 15 عاما من التحديث السابق، وتوقعت أن يخرج الإصدار الجديد في أواخر العام المقبل.



وقالت دائرة خدمات الجنسية والهجرة إنها ستجرب التغييرات الجديدة، في عام 2023، مع إتاحة فرص للجمهور للتعليق عليها.



وبعد ذلك، سيتولى خبراء في مجالات اكتساب اللغة والتربية المدنية وتطوير الاختبارات مراجعة نتائج التجربة والتوصية بالطرق الأفضل لتنفيذ التغييرات المقترحة والتي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في أواخر العام المقبل.

