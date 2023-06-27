الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

السعودية: نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة ونسبة الالتزام 98%

خطيب عرفة: متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء فسفك الدم الحرام واستحلّ المال المعصوم

5 إصابات بتدهور مركبة في البلقاء

الكرملين: إرادة بوتين في تجنب السيناريو الأسوأ أدت إلى حل أزمة التمرد

الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع قادة دول شقيقة

قبيل العيد.. 205 حوادث حريق في الأردن خلال 24 ساعة

خطبة عرفة من مسجد نمرة بعرفة - مباشر

مستشار سابق في البنتاغون: روسيا ستحرر كل أراضي شرق أوكرانيا

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في أريحا

فيديو .. مشاهد من تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات

الثلاثاء، 27-06-2023 12:33 م

لوكاشينكو: انهيار روسيا يعني هلاكنا جميعا

649aa81442360423e73c3995


الوكيل الإخباري- صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن انهيار روسيا يعني أن الجميع سيهلك ويبقى تحت الأنقاض.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بالقيادات العسكرية للبلاد، حيث تابع: "إذا انهارت روسيا سنبقى تحت الأنقاض وسنهلك جميعا".

وقال لوكاشينكو: " إن محاولاتنا لحل الوضع من خلال المفاوضات السلمية يسمونها هناك في الغرب (تقليد للدبلوماسية)، إلا أن ثمن هذا (التقليد) هو مئات الآلاف من الأرواح البشرية".

وشدد الرئيس البيلاروسي على أننا نرى اليوم بوضوح "موجة جديدة من توسع (الناتو) وحشدا غير مسبوق لإمكانات الدول أعضاء الحلف في المنطقة، بما في ذلك المناطق المجاورة مباشرة لحدودنا، وهو بمثابة استعراض فج للقوة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
649abf8d4c59b752b76478c7

وزارة الدفاع تعلن صد هجمات أوكرانية وتكبيد العدو 700 قتيل

Fznsez2WwAEpZCc

السعودية: نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة ونسبة الالتزام 98%

44

خطيب عرفة: متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء فسفك الدم الحرام واستحلّ المال المعصوم

231643

الهجرة إلى ألمانيا تصل أعلى مستوى لها منذ عام 1950

649abca04236042fff51ab06

تدشين نصب تذكاري ليوري غاغارين في الجزائر

231643

منذ بدء الحرب.. روسيا أعدمت بشكل تعسفي 77 معتقلاً مدنياً في أوكرانيا