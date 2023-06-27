لوكاشينكو: انهيار روسيا يعني هلاكنا جميعا

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن انهيار روسيا يعني أن الجميع سيهلك ويبقى تحت الأنقاض.

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جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بالقيادات العسكرية للبلاد، حيث تابع: "إذا انهارت روسيا سنبقى تحت الأنقاض وسنهلك جميعا".



وقال لوكاشينكو: " إن محاولاتنا لحل الوضع من خلال المفاوضات السلمية يسمونها هناك في الغرب (تقليد للدبلوماسية)، إلا أن ثمن هذا (التقليد) هو مئات الآلاف من الأرواح البشرية".



وشدد الرئيس البيلاروسي على أننا نرى اليوم بوضوح "موجة جديدة من توسع (الناتو) وحشدا غير مسبوق لإمكانات الدول أعضاء الحلف في المنطقة، بما في ذلك المناطق المجاورة مباشرة لحدودنا، وهو بمثابة استعراض فج للقوة".

روسيا اليوم