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الأحد، 23-07-2023 02:14 م

لوكاشينكو يطلع بوتين على خريطة نقل قوات بولندية إلى الحدود

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الوكيل الإخباري- أطلع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين على خريطة لنقل قوات بولندية إلى حدود دولة اتحاد روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن وارسو تلقي بقواتها إلى الجحيم.

وقال لوكاشينكو: "شارك الكثير من المرتزقة في القتال، بما في ذلك في القوات الاحتياطية الاستراتيجية الرئيسية. وهذا يشير إلى أن هذه السياسة الطائشة المتمثلة بإلقاء الأغرار والمرتزقة في الجحيم ستوصلهم إلى طريق مسدود". 

وتابع: "يشاركون بنشاط المرتزقة، وأحضرت لكم بشكل خاص خريطة لنقل قوات بولندية إلى حدود دولة الاتحاد".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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