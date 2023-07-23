بوتين يكشف حصيلة فادحة لقتلى الجيش الأوكراني خلال هجومه المضاد

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تدمير الجيش الروسي عددا قياسيا من الأسلحة الغربية في الـ24 ساعة الماضية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن خسائر قوات كييف بلغت 26 ألف قتيل خلال هجومها المضاد.

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وأضاف بوتين خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد في بطرسبورغ، أن الجيش الأوكراني كان مجهزا بالكامل بالعتاد والسلاح الغربي، وأكد أن الهجوم الأوكراني المضاد فشل فشلا ذريعا.



بدروه، أشار الرئيس البيلاروسي إلى تدمير القوات الروسية أكثر من 15 دبابة "ليوبارد" ألمانية، وأكثر من 20 عربة "برادلي" أمريكية في معركة واحدة.

روسيا اليوم