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السبت، 30-09-2023 03:53 م

مستشار أوكراني سابق: زيلينسكي جعل أوكرانيا معسكر اعتقال لمواطنيه

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الوكيل الإخباري - قال أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي جعل أوكرانيا معتقلا لمواطنيه بالإجراءات القمعية التي يتخذها ضدهم.

وكتب سوسكين على "تلغرام": "يتم قمع شعب أوكرانيا وأخذ كل شيء منه، وحشر الأوكرانيين كالماشية في معسكر اعتقال. لا توجد أي حرية في أوكرانيا ولا يناضل زيلينسكي من أجل أي حرية. هناك معسكر اعتقال يسجن فيه الرجال، والآن يريدون إرسال النساء إلى هناك أيضا"، في إشارة إلى حملات التجنيد الواسعة والتعسفية التي قد تطال النساء أيضا في أوكرانيا.

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وانتقد القيادة الأوكرانية على دعوتها الدول الغربية لعدم اعتبار الأوكرانيين لاجئين وإعادتهم إلى البلاد وتجنيدهم للقتال.


وأضاف: "هذه الدعوات خاطئة وإجرامية".


وأعلنت المفوضية الأوروبية أن 16 مليون أوكراني وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي في إطار آلية الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين، وأن 11 مليونا منهم عادوا إلى بلادهم في وقت لاحق، فيما غادر مليون إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، ولا يزال 4 ملايين أوكراني في دول الاتحاد الأوروبي.

 

RT

 




 

 


 

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