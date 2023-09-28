رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان تقوم بحملة تطهير عرقي في كاراباخ

الوكيل الإخباري - اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم (الخميس)، أذربيجان بارتكاب حملة «تطهير عرقي»، وذلك وسط حالة من التوتر المتصاعد يشهدها الإقليم الذي يتنازعه البلدان، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».



ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية عن باشينيان قوله: «نزوح الأرمن من ناغورنو كاراباخ مستمر نتيجة سياسة التطهير العرقي التي تتبعها أذربيجان»، مضيفاً أن هذه السياسة «لن تترك أرمينياً واحداً في ناغورنو كاراباخ في الأيام المقبلة».



وتابع: «هذا عمل مباشر من أعمال التطهير العرقي، وهو ما نحذر المجتمع الدولي منه منذ فترة طويلة».



وندد باشينيان بعدم اتخاذ الجهات الدولية الفاعلة «إجراءات ملموسة» حيال «التطهير العرقي المستمر» في الإقليم.



واتهم باشينيان أذربيجان باعتقال غير قانوني لأشخاص يحاولون دخول أرمينيا من الإقليم. بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأرميني تيغران خاتشاتريان إنه تم تهجير 66500 من سكان ناغورنو كاراباخ وإنهم عبروا إلى الأراضي الأرمينية، مضيفاً أن التدفق مستمر دونما انحسار.

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الشرق الأوسط