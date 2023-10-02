وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في كييف

الوكيل الإخباري - توجَّه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى كييف لعقد اجتماع غير رسمي لدعم أوكرانيا، حسبما أعلن منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين.

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وأكد بوريل خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه رستم أوميروف، أمس الأحد في كييف، على أن الاتحاد «يعد بالتزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا».



كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال في خطاب يوم الأحد، إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة بلاده ضد روسيا، وذلك غداة موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا.

الشرق الأوسط