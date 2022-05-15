ليبيا.. اندلاع اشتباكات بين ميليشيات مسلحة غرب طرابلس

الوكيل الاخباري- اندلعت فجر اليوم الأحد اشتباكات مسلحة بين ميليشيات متناحرة في منطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس.



وذكرت وسائل إعلام ليبية أن ”أسلحة ثقيلة ومتوسطة استخدمت في الاشتباكات التي وقعت بين ميليشيا فرسان جنزور والقوات المساندة لها التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها من جهة، وقوات جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي بقيادة الميليشياوي عبد الغني الككلي الشهير بغنيوة ونائبه حسن بوزريبة، شقيق وزير الداخلية في حكومة الاستقرار الوطني عصام بوزريبة، من جهة أخرى“.



كما شاركت في الاشتباكات ميليشيا ”55“ مشاة- ورشفانة، التي يقودها معمر الضاوي، أحد قادة جهاز دعم الاستقرار في المنطقة الغربية.

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