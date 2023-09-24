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الأحد، 24-09-2023 02:05 م

ليبيا: وصول 70 طائرة و8 سفن لمساعدة المناطق المنكوبة

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الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن أكثر من 70 طائرة إغاثية من 24 دولة ونحو 8 سفن وصلت، لمساعدة متضرري الفيضانات التي اجتاحت مدن ليبية قبل أسبوعين.

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وجاء ذلك في إيجاز صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة نشرته منصة “حكومتنا” الرسمية عبر حسابها على فيسبوك.


وقال الفريق الحكومي “وصل إجمالي الدول التي سيرت رحلات إغاثية إلى ليبيا (منذ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري) أكثر من 24 دولة بواقع يزيد على 70 طائرة إغاثية وحوالي 8 سفن”.


وأشار إلى أن هولندا دعمت ليبيا بمبلغ مليوني يورو، لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين.


 




 

 


 

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