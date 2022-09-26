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الإثنين، 26-09-2022 04:57 م

ليتوانيا تسلم أوكرانيا 50 مركبة مدرعة من طراز M113

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الليتواني ارفيداس انوسوسكاس للصحفيين اليوم الاثنين، إن بلاده سلمت أوكرانيا 50 مركبة مدرعة من طراز M113 أمريكية الصنع.

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وذكر الوزير أن هذه المدرعات وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.


وأضاف: "قبل ثلاثة أيام، وصلت العربات المدرعة التي أرسلناها إلى أوكرانيا، والآن يمكن القول إنه تم بالفعل نقل 50 عربة مصفحة من طراز M113 إلى أوكرانيا".

ووفقا له، ستناقش ليتوانيا مع حلفاء الناتو، موضوع إرسال المزيد من الدعم لأوكرانيا.


وأشار أنوساوسكاس إلى أنه من المتوقع أن تستلم بلاده، عربات مدرعة أمريكية من طراز JLTV ، كتعويض لها عن المعدات التي تم تسليمها إلى أوكرانيا.


ويشار إلى أنه تم تصميم المركبات المدرعة من طراز M113، في 1957—1959. وبدأت عملية إنتاجها في 1960، واستمر حتى عام 2007.

 

RT

 




 

 


 

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