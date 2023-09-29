الجمعة 29-09-2023
الوكيل الاخباري

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

نحو 4 مليار دينار قيمة مستوردات الأردن المعفاة جمركيا في 2022

ليس الألعاب النارية.. صديق عريس حريق نينوى يفجر مفاجأة بشأن سبب الكارثة

الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين بالهجوم الإرهابي في باكستان

الخارجية تدين هجوم ارهابي وانفجار داخل مسجد في باكستان

112 حادث إنقاذ خلال 24 ساعة في الأردن

بيان هام من المركز الوطني لمكافحة الأوبئة بشأن تطعيم الاطفال

زلزال جديد يضرب تركيا

التفاصيل الكاملة للتقديم على الجامعات الأردنية

البريد الأردني يحذر المواطنين من رسائل مزّيفة

الجمعة، 29-09-2023 02:38 م

ليس الألعاب النارية.. صديق عريس حريق نينوى يفجر مفاجأة بشأن سبب الكارثة

حريق-نينوى


الوكيل الاخباري - كشف أحد أصدقاء العريس الذي شهد حفل زفافه حريقاً كبيراً في نينوى بالعراق، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، سببا جديداً للكارثة.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مرتضى أسعد الشبكي وهو صديق العريس، قوله إن ما حصل ليلة الكارثة، لم يكن بسبب الألعاب النارية لوحدها، نعم أن الألعاب النارية طالت جزءا من سقف القاعة، لكن قبلها كانت أجهزة التبريد تحترق دون أن ينتبه لها أحد، واستمر حريق أجهزة التبريد لأكثر من نصف ساعة ما ساعد على نشوب الحريق بالجدران.

وأضاف أن أحد الأشخاص قد أبلغ صاحب القاعة أن أجهزة التبريد قد أطفئت، دون أن يعلم أنها كانت تحترق واحترق معها الجدار من الخلف.

وأوضح مرتضى أن عدد الحاضرين كان يبلغ 1100 شخص، مؤكدا دفن عوائل كاملة واستمرار البحث عن بقايا الجثث المتفحمة ومحاولة معرفة هويتهم من خلال بقايا ثيابهم.

وتابع قائلا: "صاحب القاعة اختفى وكأن ما حدث في قاعته كان أمرا هينا، لافتا، إلى أن العروس فقدت حتى اللحظة 9 أشخاص من عائلتها، فيما فقد العريس للآن 3 أشخاص من عائلته، ولم ينم أحد من الحمدانية منذ أكثر من 24 ساعة، الصراخ والنحيب يصل بصداه لمدن أخرى، صراخنا لم يتوقف ،إننا مدينة بنكبة جماعية".

وأشار إلى أن عدد الحضور انقسم لنصفين، من كان قريبا من الباب تمكن بصعوبة من الخروج، فيما هرع النصف الثاني من القاعة إلى الحمامات أو الطاولات الخلفية أملا بالنجاة، لم يكن في القاعة سوى مخرج ومدخل وحيد، لقد جعلنا جشع صاحب المكان ندفن عوائل كاملة ونبحث عن عوائل أخرى مفقودة حتى اللحظة.

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم أمس الخميس، إلى محافظة نينوى وزار المصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، ووجه بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

زلزال جديد يضرب تركيا

92023289025161762817

صدمة موجعة لعروس نينوى المكلومة.. وفاة والدتها وشقيقها

1695933842075

مجلس الأمن يناقش الهجرة غير الشرعية في المتوسط

6515e77f423604420a36244d

البرلمان البلغاري يصادق على قرار التخلي عن النفط الروسي في 2024

6515e4ff4c59b70a5e48cad5

السفير الإيراني لدى السعودية يؤكد ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين

6515d6ea4c59b70b8f000138

حميميم: القوات الجوية الروسية تدمر أهدافا إرهابية في محافظة إدلب

أخبار متعلقة
92023289025161762817

صدمة موجعة لعروس نينوى المكلومة.. وفاة والدتها وشقيقها

85

فاجعة العرس بالعراق.. التحقيق انتهى وهذا عدد الموقوفين

9

بحفلة عرس.. طعام فاسد يسمم 50 عراقيا في كركوك

1695815856416

البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا حادث الحريق بمحافظة نينوى

3

بعد فاجعة الحمدانية.. العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام

99

عراقيون يهرعون للتبرع بالدم لمصابي حريق نينوى