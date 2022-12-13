مؤتمر دولي في باريس لحشد الدعم لمساعدة أوكرانيا

الوكيل الإخباري - من المقرر أن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء مؤتمرا دوليا لحشد المساعدات لأوكرانيا وبنيتها التحتية، التي لحق بها الدمار جراء الحرب مع روسيا.



وتشارك نحو 70 دولة ومنظمة دولية إلى جانب الاتحاد الأوروبي في المؤتمر.

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ويهدف المؤتمر إلى تنسيق مساعدات الإغاثة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والمياه والرعاية الصحية.



واتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عقد المؤتمر، الذي من المتوقع أن تحضره رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.



وبعد المؤتمر الدولي، سيتم عقد اجتماع منفصل لتحديد مسار مشاركة الشركات الفرنسية في إعادة إعمار أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تحضر نحو 500 شركة فرنسية.

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