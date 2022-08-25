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الخميس، 25-08-2022 03:45 م

مؤسسة كهرباء لبنان تعلن نفاد مخزون الغاز أويل

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الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، نفاد مخزون المؤسسة من مادة "الغاز أويل"، مما سيؤدي إلى وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم غد الجمعة.

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وقالت في بيان: "عطفا على كل من بيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 03/08/2022، وكتابها إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجانب وزارة المالية بواسطة معالي وزير الطاقة والمياه رقم 2726 تاريخ 03/08/2022، ولما كان ما تبقى من طاقة كهربائية منتجة، يتم توليدها فقط من معمل الزهراني، وهو المعمل الوحيد المتبقي على الشبكة، وذلك جراء نفاد خزين معمل دير عمار من مادة الغاز أويل".


وأضافت: "حيث أنه لم يتم توريد بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب العراق ولبنان، أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر آب 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر أيلول 2022، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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