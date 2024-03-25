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الإثنين، 25-03-2024 09:33 ص

ما الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون في الهجوم على مركز "كروكوس"؟

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الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة التحقيق الروسية امس الأحد أنه تم العثور على بندقيتين هجوميتين كلاشينكوف و4 أطقم من اللوازم القتالية وأكثر من 500 طلقة في موقع الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس" بضواحي موسكو.

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ونقلت وكالة "تاس" عن الخدمة الصحفية للجنة التحقيق قولها: "في مكان المأساة تم ضبط 4 أطقم من اللوازم القتالية وأكثر من 500 طلقة و28 خزنة ذخيرة وبندقيتين من طراز كلاشنيكوف تابعتين للمهاجمين".

وأضافت لجنة التحقيق أنه عند توقيف منفذي الهجوم في مقاطعة بريانسك، تمت مصادرة مسدس ماكاروف وخزنة ذخيرة لكلاشنيكوف داخل سيارة "رينو" التي كانوا يستقلونها.

وخلال تفتيش مسرح الجريمة في مركز "كروكوس"، لم يتم العثور على جثث مفخخة أو أي آثار أخرى للتلغيم، حسبما أكدت لجنة التحقيق، مشيرة إلى استمرار عملية جمع الأدلة من أجل كشف كافة ملابسات الحادث.

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" مساء يوم الجمعة الماضي، وأطلقوا النار بطريقة عشوائية على الجمهور في القاعة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من الروس.

 

 

 




 

 


 

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