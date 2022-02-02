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الأربعاء، 02-02-2022 11:06 ص

ما حقيقة الفيديوهات عن لحظات احتراق برج خليفة بالإمارات ؟ -فيديو

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الوكيل الإخباري-تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الامارات مقاطع مصورة، قالوا إنها توثق الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على الإمارات.

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وكان من أبرز المقاطع المتداولة، فيديو ادعى ناشروه أنه يصوّر اندلاع حريق في برج خليفة (أعلى مبنى في العالم) بعد تعرضه للصواريخ، لكن الادعاء غير صحيح، فالفيديو لا علاقة له بالتطورات الأخيرة بل يعود لحريق فندق في دبي قبيل الاحتفال برأس السنة عام 2016، بحسب النتائج التي أظهرتها محركات البحث.

 

 




والحريق الذي اندلع في أحد الفندق القريب من برج خليفة، نتج عن احتكاك كهربائي وأدى إلى إصابة 16 شخصا آنذاك.

 

 

كما انتشرت مقاطع مصوّرة أخرى ادعى ناشروها أنها توثق لحظات هجوم صاروخي، حيث يظهر فيها أجسام مضيئة في السماء قبل أن تسقط فوق مناطق سكنية غير معروفة ليلا، مع تعليق "الإمارات الآن"، لكن هذه المشاهد منشورة منذ سنوات على أنها لصواريخ استهدفت السعودية.

سبوتنيك

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