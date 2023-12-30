مجلة أمريكية تكشف المواقع التي استهدفتها الضربة الصاروخية الروسية الأخيرة

الوكيل الإخباري - استهدفت الصواريخ الروسية في ضربتها الأخيرة لأراضي أوكرانيا، مستودعات تخزين صواريخ كروز Storm Shadow و SCALP الغربية بعيدة المدى، وكذلك المطارات حيث تقبع طائرات تقوم بإطلاقها.

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أفادت بذلك مجلة Military Watch Magazine، وقالت: "ذكرت الأنباء، أن الأولوية في الضربة الروسية أعطيت للمستودعات التي تحتوي على صواريخ كروز طويلة المدى الأوروبية من طراز Strom Shadow/SCALP والمطارات التي تتواجد فيها الطائرات التي تستخدم لإطلاقها. وبذلك أصابت الضربات الصاروخية الروسية عدة أهداف استراتيجية وتكتيكية في جميع أنحاء أوكرانيا".



وترى المجلة أن الضربة الضخمة على أهداف كثيرة داخل أراضي أوكرانيا، تدل على أن روسيا تمكنت من زيادة إنتاج الصواريخ عدة مرات مقارنة بالفترة التي سبقت بدء العملية العسكرية الخاصة.



وشددت المجلة على أن "هذا سمح لروسيا، بزيادة وتيرة الضربات بشكل كبير سواء ضد المواقع على خط المواجهة أو ضد أهداف في المدن الكبيرة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من خط التماس".



وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه على مدار أسبوع، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية وكذلك ضربة واحدة واسعة النطاق ضد أراضي أوكرانيا بأسلحة صاروخية عالية الدقة وطائرات بدون طيار.

RT