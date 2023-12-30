السبت 30-12-2023
الوكيل الاخباري
 

طلبة توجيهي علمي: امتحان الرياضيات اليوم مستواه من متوسط إلى صعب

لواء غولاني يكشف عدد قتلاه منذ بداية الحرب

التربية تنشر اسئلة مبحث الرياضيات

عاملون بالصحة والإعلام يحيون ذكرى زملائهم شهداء غزة بلندن

الاحتلال يجدد قصف بلدات في جنوب لبنان

المقاومة تبث مقطع فيديو لمسيّرة إسرائيلية استولت عليها ببيت حانون

المقاومة تعرض مشاهد لدك حشود الاحتلال بمحاور التوغل بغزة

شهيد ومصابون بقصف الاحتلال على مخيم المغازي

الاحتلال اعتقل 4860 فلسطينيا بالضفة منذ 7 اكتوبر

"بلومبيرغ" تكشف عن أغنى رجال الأعمال في العالم والثروات التي حققوها في 2023

عاجل

لواء غولاني: 48 من جنودنا قتلوا منذ 7 أكتوبر

السبت، 30-12-2023 02:02 م

مجلة أمريكية تكشف المواقع التي استهدفتها الضربة الصاروخية الروسية الأخيرة

658fef7d4c59b7169c1e3620


الوكيل الإخباري - استهدفت الصواريخ الروسية في ضربتها الأخيرة لأراضي أوكرانيا، مستودعات تخزين صواريخ كروز Storm Shadow و SCALP الغربية بعيدة المدى، وكذلك المطارات حيث تقبع طائرات تقوم بإطلاقها.

اضافة اعلان


أفادت بذلك مجلة Military Watch Magazine، وقالت: "ذكرت الأنباء، أن الأولوية في الضربة الروسية أعطيت للمستودعات التي تحتوي على صواريخ كروز طويلة المدى الأوروبية من طراز Strom Shadow/SCALP والمطارات التي تتواجد فيها الطائرات التي تستخدم لإطلاقها. وبذلك أصابت الضربات الصاروخية الروسية عدة أهداف استراتيجية وتكتيكية في جميع أنحاء أوكرانيا".


وترى المجلة أن الضربة الضخمة على أهداف كثيرة داخل أراضي أوكرانيا، تدل على أن روسيا تمكنت من زيادة إنتاج الصواريخ عدة مرات مقارنة بالفترة التي سبقت بدء العملية العسكرية الخاصة.


وشددت المجلة على أن "هذا سمح لروسيا، بزيادة وتيرة الضربات بشكل كبير سواء ضد المواقع على خط المواجهة أو ضد أهداف في المدن الكبيرة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من خط التماس".


وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه على مدار أسبوع، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية وكذلك ضربة واحدة واسعة النطاق ضد أراضي أوكرانيا بأسلحة صاروخية عالية الدقة وطائرات بدون طيار.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2023-12-26-at-18.01.50

طيران الاحتلال يستهدف سيارة مدنية جنوب لبنان

ر

الاحتلال يجدد قصف بلدات في جنوب لبنان

658fe7e24c59b70da060967a

خبير أمريكي: بايدن يشعر بالخوف من عواقب فشله في أوكرانيا

658fd26b423604415a279592

خارجية النيجر: لدينا أسلحة روسية ونحتاج لتطوير التعاون في عدة مجالات

658fd3fc4c59b714ab2e4bfc

زلزال يضرب أجزاء من إندونيسيا

658fd8ec42360441e8667387

الدفاع الروسية: تدمير زورق مسير أوكراني متجه نحو القرم

أخبار متعلقة
658fe7e24c59b70da060967a

خبير أمريكي: بايدن يشعر بالخوف من عواقب فشله في أوكرانيا

658fd8ec42360441e8667387

الدفاع الروسية: تدمير زورق مسير أوكراني متجه نحو القرم

472991

روسيا: قتيل بضربة أوكرانية على بيلغورود.. واعتراض 32 مسيّرة

658f978c4c59b7179a7eb2da

الخارجية الروسية: أوكرانيا تفكر وفقا لمعايير الحرب

image (15)

أمريكا تكشف عن عدد الجنود القتلى والجرحى الروسيين في أوكرانيا

657483484c59b765e57fb9e3

زاخاروفا: الظروف لم تنضج بعد للسلام في أوكرانيا