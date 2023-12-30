مقتل طفل في قصف أوكراني على مقاطعة بريانسك الروسية

الوكيل الإخباري - قال ألكسندر بوغوماز حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، في قناته على تيلغرام اليوم السبت، إن القصف الأوكراني لمنطقة بوجارسكي، أسفر عن مقتل طفل.

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وأضاف: "قصف الإرهابيون الأوكرانيون قريتي كيستر وبورشيفو في منطقة بوجارسكي. ونتيجة لهذا الهجوم الإرهابي، توفي طفل من مواليد عام 2014. أعرب عن خالص تعازي لعائلة الطفل".



وأشار حاكم المقاطعة إلى أن السلطات، قدمت للأسرة المنكوبة كل المساعدة اللازمة.



وأوضح بوغوماز أن القوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت أكثر من عشر قذائف من راجمة صواريخ على أهداف مدنية.



ونوه بأنه بحسب البيانات الأولية، لا يوجد أي دمار، وأن عناصر الهيئات المختصة ومديرية والطوارئ يعملون في مكان الحادث.



ويشار إلى أن منطقة بوجارسكي هي واحدة من ست مناطق حدودية في مقاطعة بريانسك، وهي محاذية لمنطقة تشرنيغوف في أوكرانيا وتتعرض للقصف بشكل دوري.

RT