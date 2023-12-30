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السبت، 30-12-2023 12:08 م

الدفاع الروسية: تدمير زورق مسير أوكراني متجه نحو القرم

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت زورقا مسيرا أوكرانيا حاول الاقتراب من سواحل شبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه في حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم تم اكتشاف زورق مسير تابع للبحرية الأوكرانية، في الجزء الشمالي الغربي من مياه البحر الأسود، وهو يتجه نحو شبه جزيرة القرم.

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وأضاف البيان أنه تم تدمير الهدف بنيران قارب دورية تابع لأسطول البحر الأسود الروسي.


وأوضح حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف عبر "تلغرام"، أن الزورق المسير الأوكراني دُمر على بعد ثلاثة كيلومترات من خليج سيفاستوبول.

 

RT

 




 

 


 

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