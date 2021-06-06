مجلس الأمن والدفاع السوداني يصدر عددا من القرارات

الوكيل الاخباري - أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الأحد، عددا من القرارات، قال إن من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

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وعقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قال وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، إن الاجتماع ناقش أحداث الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، في إشارة إلى المسيرات التي شهدتها الخرطوم، والأحداث الجارية في جنوب دارفور، وأحداث منطقة خور برنقة بولاية غرب دارفور غرب السودان.



وأضاف الشيخ، أنه "تم خلال الاجتماع إصدار عدد من التوجيهات للجان أمن الولايات واللجنة الفنية"، مشيرا إلى أن القرارات والتوجيهات سيتم تنفيذها على أرض الواقع بما يعزز استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة.

المصدر - سبوتنك