مجلس الامن يناقش الصواريخ التسيارية لكوريا الشمالية

الوكيل الاخباري- أكد مسؤول أممي أثناء إحاطته الإعلامية لمجلس الأمن، الليلة الماضية، أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي (تسياري) عابر للقارات يزيد بشكل خطير من حدة التوترات في المنطقة.

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وقال الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، خالد الخياري إن بيونغ يانغ لم تصدر إخطارات تتعلق بالمجال الجوي أو السلامة البحرية، ووصف عمليات الإطلاق غير المعلنة بأنها "خطر جسيم على الطيران المدني الدولي والحركة البحرية".



وحذر الخياري من أن كوريا الشمالية وصفت عمليات إطلاقها بأنها تنطوي على أنظمة ذات أدوار في الأسلحة النووية، حيث أن معظم الأنظمة التي تم اختبارها قادرة على ضرب أهداف في شبه الجزيرة الكورية - وبعضها قادر على الوصول إلى أجزاء من أميركا الشمالية.



ودعا الخياري كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار المؤدي إلى السلام المستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق، بما في ذلك الامتناع عن إجراء المزيد من عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية (التسيارية) أو التجارب النووية مشددا على أن الدبلوماسية - وليس العزلة - هي السبيل الوحيد للمضي قدما.



وألقى أعضاء المجلس كلمات في الجلسة، كما شاركت كوريا الجنوبية في بيان.

بترا