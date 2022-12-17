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السبت، 17-12-2022 01:29 م

مجلس الامن يناقش الوضع في ليبيا

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الوكيل الاخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، جلسة بشأن الوضع في ليبيا استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة قدمها عبر الفيديو، ممثل الأمين العام الخاص لليبيا عبد الله باتيلي الذي دعا إلى ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد خلال العام المقبل.

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وقال باتيلي إنه واصل حواره مع أصحاب المصلحة الليبيين والشركاء الدوليين لدفع العملية السياسية قدما وإحياء المسار الانتخابي وفقا لقرار مجلس الأمن 2656، مشددا على أن الخطوة الأولى المهمة نحو الشرعية والأمن والاستقرار المستدام تكمن في منح 2.8 مليون ليبي مسجلين للتصويت فرصة الإدلاء بأصواتهم واختيار قادة بلادهم المستقبليين بحرية في سبيل فتح حقبة جديدة لليبيا، ولجيرانها وللمنطقة.


وأضاف باتيلي أنه حث قادة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التسامي فوق المصالح الشخصية والجماعية، والعمل بشكل بناء من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري للانتخابات، في إطار زمني محدد جيدا، بما يتماشى مع التطلعات الملحة لغالبية مواطني ليبيا.

 

بترا

 




 

 


 

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