الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

وزارات تدعو مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

تنظيم النقل البري: رفع قيمة الدعم المُقدم لمشغلي وسائط النقل 125% خلال أيام

اصطدام مركبة في سور نفق الجمرك صباح اليوم

الدولار يرتفع مع استمرار الضغوط التضخمية بأميركا

ارتفاع سعر البندورة في السوق المركزي اليوم

السفارة الأمريكية في الأردن تعلن عن فرصة عمل

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الجامعة الاردنية - اسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

لجنة التعليم النيابية تناقش التعديلات المقترحة على نظام الثانوية العامة اليوم

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الإثنين، 12-12-2022 09:25 ص

الرئاسي الليبي يطرح مبادرة للإنقاذ.. وترقب لرد المتنافسين

260


الوكيل الاخباري- تترقب ليبيا رد فعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، بهدف فك الجمود السياسي المستمر منذ عام وإعادة الأطراف المتصارعة للحوار، وإنجاز قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.

وحسب محلل سياسي ليبي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن طرح المبادرة وحده لا يكفي، بل يلزم ممارسة مزيد من الضغوط على مجلسي النواب والدولة اللذين لم يتفقا على قاعدة دستورية، رغم تعدد المبادرات السابقة.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي أن المبادرة جاءت بالاتفاق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي، وتحظى بدعم دولي.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6396b3fd4c59b759a859299a

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة جوية خطيرة تجتاح البلاد

image - 2022-12-12T085213.705

زيلينسكي: نعمل على إعادة الكهرباء إلى المناطق المتضررة

image - 2022-12-12T085213.705

قتيلان في احتجاجات معارضة للحكومة في البيرو

image - 2022-12-12T084633.491

زامبيا.. العثور على جثث 27 مهاجرا مشتبها فيهم

1314784_1670818830

زيلينسكي يشكر بايدن على المساعدة غير المسبوقة لأوكرانيا

639604e24236047e7b17e0e8

الصحّة السورية تعلن إجراءات الوقاية للحد من إصابات الكوليرا في البلاد

أخبار متعلقة
638e242a42360447dc3ae7da

ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز

1670066315185

البرلمان العراقي يمنح الثقة لوزيرين بحكومة السوداني

image (3)

مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس جديد