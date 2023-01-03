رئيس شرطة الكابيتول لا يستبعد تكرار سيناريو هجوم 6 يناير 2021

الوكيل الاخباري- حذر رئيس شرطة الكابيتول في واشنطن توم مانجر من خطر حدوث اضطرابات جديدة على غرار اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في ظل "حالة الاستقطاب" التي تعيشها البلاد حاليا.



وقال مانجر في بيان له: "بينما نقترب من الذكرى السنوية الثانية، علينا أن نجيب على هذا السؤال الحاسم - هل يمكن أن يتكرر يوم 6 يناير مرة أخرى؟" في إشارة إلى قيام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب باقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى مصرع عدد من الأشخاص وإصابة عشرات آخرين وعرقلة عمل الكونغرس لعدة ساعات.



وذكر مانجر أن شرطة الكابيتول أجرت خلال الفترة الماضية "أكثر من 100 تحسين هام" لرفع جاهزيتها، مشيرا إلى أن التخطيط للمظاهرات والأحداث الهامة أصبح يتطلب إعداد خطط عمل تفصيلية للحوادث تحدد مسؤوليات القيادة ووكالات إنفاذ القانون المشاركة، وأن شرطة الكابيتول أقامت "شراكات قوية" مع عشرات من وكالات إنفاذ القانون.



ولفت إلى أن الكونغرس أقر تشريعا يمنح رئيس شرطة الكابيتول صلاحية إعلان حالة طوارئ واستدعاء الحرس الوطني.

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روسيا اليوم